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FUNNY　ファニー　ウォレットレーン　ブラウン　ウォレットロープ
商品番号 Y52553707820
商品名

FUNNY　ファニー　ウォレットレーン　ブラウン　ウォレットロープ
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古で購入、数年使用しましたが目立った傷や汚れなく美品の部類だと思います。レーン長：32cm全長（金具含む）：45cm
http://narcologia.ru/goods/plaque449507.html
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