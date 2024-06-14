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- US◆ラップ バンド バンT Tシャツ メンズXL程
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商品詳細
◆商品検索◆#古着屋_glim◆ブランド◆◆カラー◆ブラック◆サイズ表記◆メンズXL程◆サイズ実寸(cm）◆・肩幅約54・身幅約56・着丈約67・袖丈約19.5◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします◆商品詳細◆アメリカのラップデュオ\"ツイステッド\"のTシャツ！◆商品状態◆【B】後ろに小さな穴があります。【S】未使用・デッドストック・新品【A】多少の汚れ、使用感はあるが目立つダメージのない商品【B】部分的にダメージがある商品【C】目立つダメージがあるが着用は可能◎古着・ヴィンテージですので小さな汚れなどある場合があります、ご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご購入ご遠慮ください。◆配送方法◆・送料無料、メルカリ便にての匿名発送・ご購入より1～2日以内の発送☆フォロー割引☆※ご希望の方は必ずご購入前にコメントでお知らせ下さい！！○2000円～(200円引き)○5000円～(300円引き)○10000円〜(400円引き)○15000円～(500円引き)----------------------------------------------◎古着、ヴィンテージにご理解のある方のみ、ご購入よろしくお願い致します。◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします。◎着画撮影はお断りいたします。◎写真のカラーは撮影環境やお使いの端末、設定などによって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋
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