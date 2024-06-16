バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック

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バナナリパブリックのキャップ | フリマアプリ ラクマ バナナリパブリックのキャップ | フリマアプリ ラクマ

ご覧頂きましてありがとうございます。オールドバナリパのキャップになります。素材はコットンで少しツバが長い様な気がします。(ツバの長さは約9cmです)サイズは内周約60cmです。素人採寸になりますので、誤差はご了承下さい。ツバの先端付近(写真8枚目)、左側ベンチレーション付近(写真9枚目)に汚れがあります。また、写真10枚目の様な汚れが何箇所かございます。発送は小さく折りたたんで、ネコポスかレターパックライトになると思いますので、形はキープされませんのでご留意下さい。古着ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。状態に不安がある方はお手数ですが、ご購入前にコメント欄よりお問い合わせ下さい。見過ごしている部分があるかもしれません。コメント中でも先にご購入頂いた方が優先となります。宜しくお願いします。