  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
商品番号 Y82234748555
商品名

バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
ブランド名 バナナリパブリック
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。オールドバナリパのキャップになります。素材はコットンで少しツバが長い様な気がします。(ツバの長さは約9cmです)サイズは内周約60cmです。素人採寸になりますので、誤差はご了承下さい。ツバの先端付近(写真8枚目)、左側ベンチレーション付近(写真9枚目)に汚れがあります。また、写真10枚目の様な汚れが何箇所かございます。発送は小さく折りたたんで、ネコポスかレターパックライトになると思いますので、形はキープされませんのでご留意下さい。古着ですので神経質な方はご購入をお控え下さい。状態に不安がある方はお手数ですが、ご購入前にコメント欄よりお問い合わせ下さい。見過ごしている部分があるかもしれません。コメント中でも先にご購入頂いた方が優先となります。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/preference354638.html
http://narcologia.ru/goods/capitation420008.html
http://narcologia.ru/goods/traverse890126.html
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
2023年最新】バナナリパブリック/キャップの人気アイテム - メルカリ
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
BANANA REPUBLIC/バナナリパブリック ロゴキャップ 90年前後 (USED)
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
80年代 バナナリパブリック ツイルキャップ - CA. used clothing and books
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
BANANA REPUBLIC/バナナリパブリック ロゴキャップ 90年前後 (USED)
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
イタリア製 80年代
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
80年代 バナナリパブリック バナリパ 帽子 グレー｜ヴィテージ古着屋 ...
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
90's BANANA REPUBLIC VINTAGE CAP バナナリパブリック ビンテージ ...
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
90s “Banana republic” made in brazil corduroy jacket 90年代 バナナ ...
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
イタリア製 80年代
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
カバーオール/XS/コットン/IDG/90s/台湾製
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
バナナリパブリック コットン / スエード バックパック オリーブ ...
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
BANANA REPUBLIC/バナナリパブリック ロゴキャップ 90年前後 (USED)
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
90s-00s “BANANA REPUBLIC” raglan tee 90年代-00年代 バナナリ ...
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
85%OFF!】 美品 Banana Republic バナナ リパブリック ハンチング 帽子 ...
バナリパ キャップ 台湾製 コットン バナナリパブリック
バナナリパブリックのキャップ | フリマアプリ ラクマ

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru