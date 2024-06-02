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90s NIKE CAP シルバー タグ 刺繍 6パネル ナイキ old
商品番号 O18006080749
商品名

90s NIKE CAP シルバー タグ 刺繍 6パネル ナイキ old
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,192 円
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商品詳細

☆プロフィール欄・商品説明欄必読でお願いします☆私が1980〜90年代に購入しコレクションしてきたヴィンテージNIKEを多数出品させていただきますので、オールドナイキにご興味ある方は是非ご検討くださいませ。90年代NIKE銀タグ刺繍6パネルオールドキャップニュースクール新品未使用デッドストック紙タグ付きつばNikeUSA刺繍左後ろ大スウォッシュ刺繍●コンディション：新品未使用のデッドストック品です。見落としあるかもしれませんがご了承ください。30年近く経過しているビンテージ品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。こちら送料の関係上、折りたたんで発送いたします。たたみじわなどが残る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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