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商品詳細
TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.タカヒロミヤシタザソロイストチェック柄フリンジストール品番：sa.0010AW17カラー：ブラック×ホワイトサイズ：W131×H131cm素材：ウール90%、カシミヤ10%新品未使用保管による畳シワありますが、袋付きです。カラー···ブラック、ホワイト柄・デザイン···チェック素材···ウール、カシミヤ
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タカヒロミヤシタザソロイスト チェック柄フリンジストール | labiela.com
タカヒロミヤシタザソロイスト チェック柄フリンジストール ...
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