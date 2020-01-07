✨希少✨ドルチェ\u0026ガッバーナ ベルト 総柄 刻印 メタルバックル ブラウン

ご覧いただきありがとうございます(*vv)))【ブランドアイテム】DOLCE\u0026GABBANA ドルチェ\u0026ガッバーナベルト、レザー、本革、総柄、文字刻印メタルバックル、希少デザイン、イタリア製【カラー】ブラウン【状態】多少の使用感はありますが、目立った汚れ等は見受けられず良好な状態です(^-^)これからも末永くお使いいただけます♪⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。【素材】レザー、本革【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品【サイズ】(平置き)全長 約105cm幅 約3.5cm調整穴 5個【お願い】素人検品の為、まれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。また、商品名記載の物以外は写真内に写っていても付属致しません。ギャランティカード、保存袋などは全て撮影用であり、付属致しません。ご購入前に必ずプロフィールの確認をよろしくお願い致します。



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