NIKE　Tシャツ　90s　風車　ビンテージ

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ご覧いただきありがとうございます。こちらはナイキのTシャツになります。90年代の風車になりビンテージになりますがダメージなどないことからややキズや汚れありのカテゴリーです。個人的には目立ったキズや汚れなしのカテゴリーにしてもいいと思っています。サイズ表記は見えませんので下記参照下さい。着丈約70身幅約52メンズ、レディースとも着用可能です。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬NIKEナイキビンテージ風車芸者レスラーカマボコ4連オレゴンランナー銀タグ紺タグオレンジ台湾筆記体