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【大幅お値引き中】聖飢魔II ライデン殿下サイン入り マスコット
商品番号 O37729107173
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【大幅お値引き中】聖飢魔II ライデン殿下サイン入り マスコット
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,666 円
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商品詳細

聖飢魔IIデーモン閣下マスコットライデン湯沢殿下のサイン入り1994年10月31日大阪厚生年金会館のミサでステージから客先に向けてライデン殿下が投げられたライデン殿下のサイン入りのデーモン閣下のマスコットです！！ビニール袋に入れ暗所にて大事に保管しておりました。聖飢魔IIデーモン小暮閣下エース清水長官ルーク篁参謀ゼノン石川和尚ライデン湯沢殿下ミサツアー
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