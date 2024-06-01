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新品 COACH コーチ リバーシブル ロゴ柄ベルト バックルはお洒落なシルバー
商品番号 J63181139790
商品名

新品 COACH コーチ リバーシブル ロゴ柄ベルト バックルはお洒落なシルバー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品COACHコーチリバーシブルロゴ柄ブラック\u0026グレーベルトバックルはお洒落なシルバーメタリックベルト幅36×長さ118新品未使用品です。バックルは2個あります。キラキラなシルバーメタリック！※バックル部分を引きながら回転させる事が出来る回転式バックルでベルトはリバーシブルですので、バックルとの組み合わせで簡単に4通りにお使い頂けます。（写真参照）※ベルトは長い場合はカットしてお使い下さい。※箱・メンテナンスカード、穴あけパンチ有り◆その他◆・こちらの商品はアウトレット品です。※写真の角度や光によって色が変わる場合もありますのでご了承下さい。神経質な方は入札をご遠慮願います。※コメントなしの即買いオッケーです。※コメントよりも先に購入された方を優勢いたします。※値下げ交渉は致しません。売れなければ値段を下げていきますのでいい値ごろの時に購入ください。あしからずご了承ください。
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