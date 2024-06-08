D4DJ 制服DISCO オンラインくじ　Wチャンス賞　キャスト直筆サイン

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商品詳細
D4DJ制服DISCOオンラインくじのWチャンス賞西尾夕香さん、各務華梨さん、三村遙佳さん、志崎樺音さんの直筆サインです。声優に興味が無くなったので出品します。到着してから一切開封せず梱包されたままの状態で保存しておりました。オマケで各務華梨さんの同くじで出たブロマイドもお付けします。即購入可。HappyAround!ONLINELIVE制服Disco!HappyAround!
http://narcologia.ru/goods/enquire693689.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate544148.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis287844.html
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