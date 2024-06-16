HYSTERIC GLAMOUR × tokyovitamin Tシャツ

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ヒステリックグラマー コラボトウキョウビタミン VERDY●サイズ：S●状態：若干の使用感(汚れ·キズ等)はありますが、まだまだ着用可能です。かなりレアなコラボモデルのTシャツなので、探している人は是非!!商品の画像と説明をよく読みご検討ください。値下げ交渉は“コメント”にて希望価格を提示してもらった上で常識の範囲内のみ行います。(メルカリの希望価格機能には応じません) 極端な値下げはブロックの対象となりますのでご注意ください。キャンセルや到着後のクレームまた返品・返金対応はすり替え防止の為応じることは出来ません。中古品ですので、ご理解いただける方のみご検討お願いします。即購入歓迎・早い者がち・専用には応じていません。非喫煙者送料無料