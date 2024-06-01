【23SS】コムデギャルソンオムプリュス ピエロ エステルTシャツ M

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ご閲覧いただきありがとうございます！【商品詳細】COMMEdesGARCONSHOMMEPLUSコムデギャルソンオムプリュス23SSANOTHERKINDOFPUNK中世の宮廷道化師に着目した、今季2023年春夏のコレクションピースです。襟のカッティング等、ミステリアスなムードが感じられるTシャツです。サイズ···M着丈···91cm身幅···53cm袖丈···20cm肩幅···45cmカラー···ホワイト型番···PK-T024（AD2022）素材···ポリエステルその他、COMMEdesGARCONSHOMMEPLUS（コムデギャルソンオムプリュス）や、yohjiyamamotopourhomme（ヨウジヤマモトプールオム）等、着なくなった多数のドメスティックブランドを出品しております。本商品の採寸は、平置きでの計測となります。個人採寸になりますので、誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。お写真の撮り直し、ご質問などのコメントも心よりお待ちしております！お気軽にコメント欄にご質問等お書きください！