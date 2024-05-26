GIANNI VERSACE ジャンニ ヴェルサーチ ベルト 型押し メデューサ

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商品詳細
・商品説明メデューサの金具がヴェルサーチらしいベルトです・状態レザーの剥がれはありますがまだまだお使いいただけるお品です・サイズ全長（バックル含む）：約105cmベルト長さ：約101cmベルト幅：約3cm・購入元古物市場・管理番号2309007※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。分からない事があればお気軽にコメント下さい。※サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認頂くようお願いいたします。※タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。素材...本革
http://narcologia.ru/goods/passivity801383.html
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