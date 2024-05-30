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希少✨RRL ベルト デカバックル サンダーバード レザー 本革 ブラック 総柄
商品番号 P83227207065
商品名

希少✨RRL ベルト デカバックル サンダーバード レザー 本革 ブラック 総柄
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 7,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#元アパレル店員Kの小物一覧　はこちら○アイテムRRLダブルアールエルベルトサンダーバードデカバックル弓矢サンダーバードレザー本革ブラック総柄　ラルフローレンメンズ　レディース　男女兼用　ユニセックス○サイズ全長約120cm（バックル含む）バックル約7cmベルト幅約3cm穴×7バックルトップから一番近い穴まで約95cm次にここから2.5cmずつ（110cmまで）ベルトは社外品の新品に換装済みです○状態目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います◎○カラー黒　ブラック○素材レザー　本革　○付属品なし○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古着にご理解がない方は購入をお控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)#元アパレル店員Kの小物一覧　はこちら管理番号K0925-105-228-391
http://narcologia.ru/goods/monophonic792912.html
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http://narcologia.ru/goods/reinforcement47799.html
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