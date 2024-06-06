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商品詳細
○商品名MONTBLANCモンブランレザー 二つ折り名刺入れ ブラック メンズ ○カラーブラック○サイズ(約)縦7.7cm横10.5cm幅2.5cm※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。○状態約1年間使用、美品です。福岡の岩田屋に購入した正規品です。
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モンブラン レザー ２つ折り名刺入れ ブラック - 名刺入れ/定期入れ
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