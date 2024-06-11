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アルテア Altea ネクタイ　ホワイトXブラウン
商品番号 K11626825294
商品名

アルテア Altea ネクタイ　ホワイトXブラウン
ブランド名 アルテア
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルテアのネクタイです。大劍は、一番広い所で8.5センチなります。使用せず、クローゼットにしまって保管状態でした。※迅速な対応をお願い致します。※返品、キャンセルは応じられません。カラー...ブラウン柄・デザイン...ストライプ#ネクタイ#テーラード#アルテア
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