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商品詳細
新品未使用品です。大手ブランドショップ店で購入しました。写真に写っている物が全て付きます。タバコは吸いません。ペットは飼っていません。大変綺麗な状態です。(自宅保管の為、汚れ、スレ等を見逃しているかもしれません。)商品がない場合もありますので、購入の前にコメントをお願いします。ご購入後のキャンセル、クレーム等は一切お受けできませんので、ご了承をお願いします。カラー...ブラック財布形...長財布
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