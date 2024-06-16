ヒステリックグラマー　タンクトップ　ヒスガール　大判プリント　00s ブラック

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フォロー割の詳細はプロフィール欄へ♪即購入も可能です：）●商品の状態ランクBAS：新品未使用・デッドストックA：汚れやダメージなく、使用感もほぼない美品AB：汚れやダメージもなく、僅かに使用感のある概ね美品BA：汚れやダメージはないが、使用感のある一般的な古着B：目立たない程度の汚れやダメージ、使用感のある状態W：目立つ汚れやダメージがある訳あり品※目立つ汚れやダメージのある場合はタグの写真より後に該当部分を掲載しておりますので、そちらでご確認くださいませ。(タグ写真が最後の写真になっている場合は特筆すべき大きな汚れやダメージはありません)●商品説明日本製コットン100%Y2Kグランジ●カラーブラック●サイズ記載なし(平置き)(cm)肩幅 31身幅 41着丈 62袖丈 なし※デニムなどは縮みもありますので表記サイズは参考程度に必ず『実寸』でご判断下さい。また素人採寸ですので多少の誤差はあるかと思います。#３５８secondhandclothesのTシャツ全商品はこちら#３５８secondhandclothes0352804F1P5