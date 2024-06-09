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BATMAN　バットマン　シャツ　メンズ　レディース
商品番号 H57187259226
商品名

BATMAN　バットマン　シャツ　メンズ　レディース
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,876 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BATMAN　バットマンBLACK　ブラック　黒メンズ　XXLサイズ　大きいサイズ　オーバーサイズレディースにも。数年前に海外のヴィンテージショップのようなお店で購入後、あまり着用なく保管。とくに目立つようなダメージ等は見当たりませんがusedのため、やや傷や汚れに設定しています。ネコポスでの発送を予定しております。
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