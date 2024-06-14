Sランク✨ルイヴィトン ダミエグラフィット ポルトフォイユ ブラザ✨極美品✨人気

ご覧いただきありがとうございます☺️中古商品になりますので、商品説明と商品写真、コメント欄、プロフィールをご確認くださいますようお願いいたします☘️ヤレ感少なめとても程度の良い商品が入荷しました☺️#サンダベーナのブランド品当初出品価格:¥36,800-❇️商品詳細・ブランド名：LouisVuitton・商品名：ダミエグラフィットポルトフォイユプラザ・品番：N62665・色・柄:ダミエ・グラフィット・サイズ:W10×H19cm・仕様:長財布 ポケット×5（紙幣用含む） 小銭入れ×1 カードポケット×12・シリアル番号：写真にて・参考価格:¥68,040(正規店販売価格） ❇️独自コンディションランク（詳細はプロフィールにて）✨Sランク（極美品） やや使用感は感じるものの綺麗な商品❇️状態〜イニシャル消し後あるも目立たず （内側ロゴ上・K.Y）〜外観型崩れ感、変色見当たらず綺麗☘️〜外側破れ・糸とび見当たらず☘️〜内側ポケット、札入れきれい☘️〜内側傷、擦れ感少ない☘️〜ファスナー傷少なく良く動きも良好☘️❃ダミエの柄もくっきりパリッとした印象です素材の張り感もしっかり残りかなり良い状態です❃スーツの内ポケットに入るこのモデルすっと取り出す際に高級感を感じますね❇️返金保証・万が一正規品でない等の不具合があった場合には返金返品対応させて頂きますのでご安心ください。❇️発送について・緩衝材で保護し発送専用箱に入れてお送りします・土日祝祭日を除き原則として24時間以内に発送します・諸事情で遅れる場合は事前に連絡致しますこちらは中古品になりますが簡単なクリーニングを行っていますご不明点等ございましたらお気軽にコメントくださいよろしくお願い致します商品は専門家による鑑定済みの品を業者間オークション等から集めています（AACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会EcoRing・AUCNETJBA日本ブランドオークションなど）東京都公安委員会古物商免許取得済ご覧いただきありがとうございます#サンダベーナのブランド品柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



Sランク✨ルイヴィトン ダミエグラフィット ポルトフォイユ ブラザ✨極 ...



ルイヴィトン N62665 ダミエグラフィット ポルトフォイユ ブラザ ブランド-



Sランク✨ルイヴィトン ダミエグラフィット ポルトフォイユ ブラザ✨極 ...



LOUISVUITTON ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ ダミエグラフィット-



超美品】ルイ ヴィトン長財布ダミエグラフィット ポルトフォイユブラザ-



ルイヴィトン ダミエグラフィット ポルトフォイユブラザ 折財布 長財布 ...



LOUISVUITTON ルイヴィトン ポルトフォイユブラザ ダミエグラフィット-



超極美品】ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ ブラザ 長財布 02-



ルイ・ヴィトン ダミエ・グラフィット ポルトフォイユ ブラザ 長財布-



人気満点 エピ ポルトフォイユ 極美品☆ルイヴィトン 極美品☆ルイ ...



ルイヴィトン ダミエ グラフィット ポルトフォイユ ブラザ 長財布 ...



LOUIS VUITTON - 極美品✨ ルイヴィトン ダミエ グラフィット ヴェル ...



✨希少 極美品 コラボ品✨ルイヴィトン ダミエ ポルトフォイユ ブラザ ...



LOUIS VUITTON - ほぼ新品 ルイヴィトン ダミエグラフィット ...



ルイ・ヴィトン ポルトフォイユ・ブラザ N62665 ダミエ・グラフィット ...