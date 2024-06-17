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アニエスベー　財布　agnes b　MH18－01 ウォレット　新品未使用
商品番号 A52563058795
商品名

アニエスベー　財布　agnes b　MH18－01 ウォレット　新品未使用
ブランド名 アニエスベー
特別価格 税込 3,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆アイテム　・agnesｂ/ウォレット　MH18-01（ブラック）　・上質なサフィアーノレザー　　綺麗なフィニッシングで　　スッキリした印象のウォレット。　　ロゴのみのシンプルなデザインは　　ベーシックなアイテムです◆付属品　・正規品箱　・保証書◆状態　・新品、未使用　・購入後、未使用でタンス保存しています。　・傷、汚れ無し（素人判断となります）◆発送　・1〜2日で発送致します。　・仕事都合の場合もあり、ご理解了承お願いします。◆サイズ　・Free　縦：9.5　横：11幅：3cm◆定価　•24200円直営店で購入、新品未使用のままタンス保管してました。他のアイテムを使用している為、出品致します。ご理解の上、お取引の程宜しくお願いします。財布形···二つ折りカラー···ブラック
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