アニエスベー　財布　agnes b　MH18－01 ウォレット　新品未使用

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◆アイテム ・agnesｂ/ウォレット MH18-01（ブラック） ・上質なサフィアーノレザー 綺麗なフィニッシングで スッキリした印象のウォレット。 ロゴのみのシンプルなデザインは ベーシックなアイテムです◆付属品 ・正規品箱 ・保証書◆状態 ・新品、未使用 ・購入後、未使用でタンス保存しています。 ・傷、汚れ無し（素人判断となります）◆発送 ・1〜2日で発送致します。 ・仕事都合の場合もあり、ご理解了承お願いします。◆サイズ ・Free 縦：9.5 横：11幅：3cm◆定価 •24200円直営店で購入、新品未使用のままタンス保管してました。他のアイテムを使用している為、出品致します。ご理解の上、お取引の程宜しくお願いします。財布形···二つ折りカラー···ブラック