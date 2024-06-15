セール　Hermès エルメス　 ネクタイ　100% SILK 絹

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商品詳細
Hermèsエルメス ネクタイたたみじわは有りますが、個人的には美品だと思います。100%SILK良くあるシルクのすべすべの感じではなく、刺繍の様なしっかりした感触、スタイルの方のHermèsネクタイです。中古品とのご理解の程宜しくお願いします。ーーーーーーーーーーーーーー
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