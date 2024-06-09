ポケモンカードvstarユニバース　ディアルガ　パルキアURセット

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商品詳細
ポケモンカードvstarユニバース ディアルガ パルキアURセットになります。開封後すぐにスリーブに入れ保管しておりますが、素人保管の為神経質な方はご購入をお控え下さい。バラ売り、返品交換、値下げ不可でお願い致します。あくまでプレイ用でお願いいたします。
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