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ポケモンカードvstarユニバース　ディアルガ　パルキアURセット
商品番号 U54218650482
商品名

ポケモンカードvstarユニバース　ディアルガ　パルキアURセット
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 2,605 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードvstarユニバース　ディアルガ　パルキアURセットになります。開封後すぐにスリーブに入れ保管しておりますが、素人保管の為神経質な方はご購入をお控え下さい。バラ売り、返品交換、値下げ不可でお願い致します。あくまでプレイ用でお願いいたします。
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