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【新品】【NEW ERA】59FIFTY ラスベガス・レイダース キャップ
商品番号 L66311973907
商品名

【新品】【NEW ERA】59FIFTY ラスベガス・レイダース キャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック形...ベースボール【73/8(58.7cm)】アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス都市圏のパラダイスに本拠地をおくNFLチームのラスベガス・レイダース全体的にロゴを刺繍であしらった、インパクト抜群のデザイン。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。生産国：バングラディッシュ、他※モニターによって色味が異なる場合がありますので、ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/contemplate139177.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral686232.html
http://narcologia.ru/goods/influenza946993.html
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