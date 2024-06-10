FENDIロゴTシャツ

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商品詳細
以前こちらで購入した物です一度着用しましたが、サイズが少し合わなかったので出品致します。とくに目立ったダメージもなくまだまだ着用できるかとおもいます。中古品にご理解ある方よろしくお願いします。着丈約66センチ身幅約44センチ肩幅約45センチコットン100%かなり柔らかい肌触りの良い生地ですプロフィールは必読でお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/Adder561275.html
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