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FENDIロゴTシャツ
商品番号 C11927703163
商品名

FENDIロゴTシャツ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 5,616 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前こちらで購入した物です一度着用しましたが、サイズが少し合わなかったので出品致します。とくに目立ったダメージもなくまだまだ着用できるかとおもいます。中古品にご理解ある方よろしくお願いします。着丈約66センチ身幅約44センチ肩幅約45センチコットン100%かなり柔らかい肌触りの良い生地ですプロフィールは必読でお願い致します。
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