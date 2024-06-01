PRADA プラダ 長財布 2MV836 黒 未使用品 廃番希少

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こちらは2017〜2018年モデルのため現在は手に入りません。ギャランティーカードが付属しているので、確実に本物を手に入れたい方にお薦めです。参考価格:114,400円生産国:イタリア付属品:箱、ギャランティーカード（24.NOV.2017印字）※トラブル防止のため、購入前に必ずコメントしてください。コメント無しに購入された場合、取引はキャンセルさせていただきますのでご注意ください。※すり替え防止のため返品はできません。ご了承の上ご購入をお願いします。カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革