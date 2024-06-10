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バーバリー 財布 長財布 ロングウォレット ラウンドファスナー レザー
商品番号 F12821424913
商品名

バーバリー 財布 長財布 ロングウォレット ラウンドファスナー レザー
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 12,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリー財布長財布ロングウォレットラウンドファスナーレザーチェック柄ブラックシルバー金具ブランドBURBERRYバーバリー商品名長財布商品番号-カラーブラックサイズ横　19cm　縦　10.5cm　奥行　2cｍ　　素材レザー付属品-ランクAランクコメント外側：金具薄キズ(小)　内側：薄スレ(小)小銭入れ若干使用感(写真参照)管理番号0725-a6922y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/freshman401556.html
http://narcologia.ru/goods/marshal84380.html
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