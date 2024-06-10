バーバリー 財布 長財布 ロングウォレット ラウンドファスナー レザー ...

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商品詳細
バーバリー財布長財布ロングウォレットラウンドファスナーレザーチェック柄ブラックシルバー金具ブランドBURBERRYバーバリー商品名長財布商品番号-カラーブラックサイズ横 19cm 縦 10.5cm 奥行 2cｍ 素材レザー付属品-ランクAランクコメント外側：金具薄キズ(小) 内側：薄スレ(小)小銭入れ若干使用感(写真参照)管理番号0725-a6922y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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