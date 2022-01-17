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- オリックス 水島新司 ドカベン 不吉霊三郎 FUKITU 09番 野球 Tシャツ
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商品詳細
希少！！GLIMMER製、『ドカベン不吉霊三郎』のＴシャツです。■ORIXBaseballClub/水島新司。■生地：綿１００％。■サイズ：Ｌ。平置きで、着丈７２ｃｍ・身幅５２ｃｍ・肩幅４８ｃｍ・袖丈２２ｃｍくらいになります(素人寸法なので多少の誤差ありますので、ご了承下さいませ)。中古になりますので、多少の汚れや擦れ傷など気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。気に入った方いかがでしょうか？
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