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オリックス 水島新司 ドカベン 不吉霊三郎 FUKITU 09番 野球 Tシャツ
商品番号 N79581892931
商品名

オリックス 水島新司 ドカベン 不吉霊三郎 FUKITU 09番 野球 Tシャツ
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少！！GLIMMER製、『ドカベン不吉霊三郎』のＴシャツです。■ORIXBaseballClub/水島新司。■生地：綿１００％。■サイズ：Ｌ。平置きで、着丈７２ｃｍ・身幅５２ｃｍ・肩幅４８ｃｍ・袖丈２２ｃｍくらいになります(素人寸法なので多少の誤差ありますので、ご了承下さいませ)。中古になりますので、多少の汚れや擦れ傷など気になる、神経質の方は、ご遠慮下さいませ。気に入った方いかがでしょうか？
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