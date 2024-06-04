ベルロイ　二つ折り財布

ベルロイの二つ折り財布です。薄くてポッケにも入るくらい小さいのでミニマリストな方におすすめです！ブラックでシンプルですが、フクロウのワンポイントがめっちゃかわいいです。男性にも女性にも使っていただけます。フクロウがかわいくて一年ほど前に購入しましたが、使っていないので出品します。新品、未使用です。保証書などはついておりません。大切に使って頂ける方にお譲りします。クラフトの外袋もお付けします。



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