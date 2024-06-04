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ベルロイ　二つ折り財布
商品番号 Q99386961997
商品名

ベルロイ　二つ折り財布
ブランド名 ベルロイ
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルロイの二つ折り財布です。薄くてポッケにも入るくらい小さいのでミニマリストな方におすすめです！ブラックでシンプルですが、フクロウのワンポイントがめっちゃかわいいです。男性にも女性にも使っていただけます。フクロウがかわいくて一年ほど前に購入しましたが、使っていないので出品します。新品、未使用です。保証書などはついておりません。大切に使って頂ける方にお譲りします。クラフトの外袋もお付けします。
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