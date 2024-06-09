値下中☆ベルト☆フェラガモ☆メンズ

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商品詳細
フェラガモがシンプルお洒落なベルトです。数回のみ使用の為、比較的きれいです。裏に小傷あり。写真にて、ご確認ください。自宅保管のため、ご理解いただける方にお譲りします。表:黒裏:茶全長100センチ発送の際、箱お付けできますが、、、丁寧に梱包したいので、少しお時間をいただきます。送料等を考慮しての値段変更をしない為、ご了承いただけるようでしたら、ご購入ご検討ください。その際はコメント欄よりお知らせください。箱内側に黒っぽい汚れがあります。写真にてご確認ください。箱不要でしたら、メルカリ専用のお箱にて、翌日くらいには発送できます。
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