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スノーハザードBOX シュリンク付
商品番号 U13523476074
商品名

スノーハザードBOX シュリンク付
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,624 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カードショップにて手に入れてからケースに入れてずっと保管していたものです。新品未開封再シュリンクとか面倒くさそうだし分からないんでやったことありません。少しだけシュリンクの所に小さい穴？っぽいのがありますが100％正規品です。不安な方は開ける所から動画撮っていただいて、再シュリンクとか思うのなら返金対応も致します。透明ケースに入れてるので以前より少し上げてます。プチプチに入れて発送する予定です。BOXケース以前つけてなかったのですが今回は付けて綺麗なまま保ってるつもりですので！よろしくお願いいたします。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)検索用151vユニシュリンク付きありなしかがやくリザードンカミツレのきらめきクレイバーストジムセットナンジャモSRSARディアルガギラティナアルセウスvURピカチュウarシロナの覇気ヒスイの仲間たちガラルの仲間たちシンオウの仲間たちスクールガールジュラルドンVMAXHRsaシュリンク付きありミモザSARカエデミライドンexボタンキハダポケカ25thピカチュウミュウツーVMAXクライマックス　vstarユニバースソードシールド白熱のアルカナ白銀のランス漆黒のガイストドリームリーグカミツレのきらめきがんばリーリエカトレアsrルギアsaブルーの探索ハヤトクラベルボスの指令アセロラスターバースブラッキーVMAXマリィsrトリプレットビートマスカーニャウェーニバルラウドボーンニャオハクワッスホゲータコイキングタイムゲイザーナタネの活気スペースジャグラーパラダイムトリガーセレナカイスーパーエネルギー回収UR基本草エネルギーフォレトスexSRライチュウAR勇気のおまもりすごいつりざおグルーシャパオジアンexイキリンコexrrチオンジェンスターバースロストアビス蒼空ストリーム列空のカリスマリバーサルエネルギーセグレイブネストボールサーナイト黒煙の支配者URSRSAR
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