ルイヴィトン M70338 エシャルプ メサジェ ウール マフラー SH308 ...

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商品詳細
以前、古物市場にて購入致しました。LOUISVUITTONのマフラーです！状態 若干、香水の匂いがございます。 ご使用感なく綺麗かと思います。 匂いに敏感な方はご遠慮ください。 まだまだご利用いただけると思います。 ※神経質な方はご遠慮ください。カラー マルチカラーサイズ 約Ｗ36cm 約全長：182cm※おおよそのサイズとなります。付属品 箱ランク ABSH308AB 30510000000246351 9/2#メンズ#レディース#ビジネス#ショール#ストール#ウール柄・デザイン...その他
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