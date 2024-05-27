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ルイヴィトン M70338 エシャルプ メサジェ ウール マフラー SH308
商品番号 T92596186006
商品名

ルイヴィトン M70338 エシャルプ メサジェ ウール マフラー SH308
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 21,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前、古物市場にて購入致しました。LOUISVUITTONのマフラーです！状態　　若干、香水の匂いがございます。　　　　ご使用感なく綺麗かと思います。　　　　匂いに敏感な方はご遠慮ください。　　　　まだまだご利用いただけると思います。　　　　※神経質な方はご遠慮ください。カラー　マルチカラーサイズ　約Ｗ36cm　　　　約全長：182cm※おおよそのサイズとなります。付属品　箱ランク　ABSH308AB　30510000000246351　9/2#メンズ#レディース#ビジネス#ショール#ストール#ウール柄・デザイン...その他
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