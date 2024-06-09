川村敏江 プリキュアワークス 特典イラストカード（メロンブックス ...

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★即購入可◎★プロフ、商品説明は必ずご確認ください。内容にご了解頂けるようでしたらそのままご購入して頂いて大丈夫です。★商品について★・「宮本絵美子東映アニメーションプリキュアワークス」（HUGっと!プリキュア）のメロンブックス特典イラストカード（ポストカードサイズ）×1枚です。※特典のみで、書籍は付きません。・入手後はビニール袋に入れて大切に保管ておりますが、初期キズ等を気にされる方はご遠慮下さい。・防水対策、厚紙補強にて梱包致します。・メルカリ便（ゆうパケット）またはクリックポスト、こちらの都合の良い方で発送予定です。匿名配送等のご希望があればご購入前にお知らせ下さい。・7日以内の発送となります。お急ぎの場合はご購入前にご相談下さい。※別ページの出品物をそれぞれご購入頂いた場合は、可能な限り同梱とさせて頂きます。同梱不可の方はご購入後の最初のお取引メッセージにて必ずお伝え下さい。（こちらから確認する事はございませんのでご了承ください）