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マタンアヴニール　シンボルロゴ ワイヤーメッシュTシャツ ホワイト
商品番号 T25800845802
商品名

マタンアヴニール　シンボルロゴ ワイヤーメッシュTシャツ ホワイト
ブランド名 マタンアヴニール
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マタンアヴニールの6月に出された準新作アイテムのTシャツです。サイズがxxLとなっておりゆるっと着たい方におすすめです。素材感はワイヤーメッシュというだけあり結構薄くて収縮がいいため夏場はかなり重宝すると感じます。宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln193302.html
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