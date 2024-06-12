【コンバース】CX-PRO SK CV V-3 OX

★スケートシューズレーベル「CONVERSESKATEBOARDING」スタンダードシリーズのアイテム・アーカイブのCXPRO-250をスケート仕様にアップデートしたモデル・スケートシューズで人気のV-3パターンを採用し着脱性を向上・アッパーに染み込んだような質感のC\u0026Sロゴやタンとインソールのネイビーのロゴがクラシックな雰囲気を演出「STABLELAST」…トウスプリングを低めに設定したラストを採用することで接地感を向上し、優れた安定性を実現「EDGEDOUTSOLE」…摩擦のかかる方向に対して細かな溝を刻み込んだ意匠のラバーアウトソールを採用し、優れたグリップ性を実現※接触の多い部分を補強しつつラバーのベース厚を調整することにより耐久性・軽量性・屈曲性の向上を図った新設計「THICKTAPE」…厚みのあるシングルテープ構造を採用することで屈曲性を確保しつつ接触の多いエッジの摩耗を軽減し、耐久性を向上「PADDEDLINER」…厚みのあるクッショニングフォームを内蔵したシームレスなライニング構造を採用し、優れたホールド性を実現「TRICKPROTECTOR」…トリック時に接触の多い箇所をスエードやラバー等で補強し、耐久性を向上「E.V.A.CUPINSOLE」…衝撃吸収性と軽量性に優れた独自配合のE.V.A.カップインソールを搭載し、踵を深く包み込む設計により優れたホールド性を実現



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