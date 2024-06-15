レアディズニー ミッキーTシャツ ブルー メンズ2XL

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商品詳細
はじめまして古着屋vivaをご覧いただきありがとうございます♪他の出品はこちら☆↓↓↓#古着屋viva※即購入OK【商品説明】DisneyディズニーキャラクターTシャツミッキーミニードナルドダックデイジーグーフィープルート【状態】多少汚れあり目立つダメージのない良品。※クリーニング済み※こちらは古着となりますので、小さな汚れなどある場合がございます、完璧を求めるお客様は購入ご遠慮くださいませ(＞＜)※閲覧環境によって現物の色味と異なる場合があります。ご了承の上お買い上げ下さい。【カラー】 ブルー【サイズ(cm)】メンズ2XL程(USXL)肩幅56身幅59着丈76袖丈24※必ずサイズご確認ください【フォロー割引あり】ご購入前にコメント下さい！2000円～(200円引き)10000円～(300円引き)15000円～(500円引き)【配送】メルカリ便(匿名配送)
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