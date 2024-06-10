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黒ベルト　Jacques Noël
商品番号 I61915406764
商品名

黒ベルト　Jacques Noël
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JacquesNoël黒ベルトフランス産のようです。実家の奥に埋まっていました。親もいつからあるのか覚えていないようです。だいぶ前のものかもしれませんが、ほぼ未使用なので状態はよいです。革の匂いがするので、少し外に置いて頂くとよいかと思います。
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