黒ベルト　Jacques Noël

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商品詳細
JacquesNoël黒ベルトフランス産のようです。実家の奥に埋まっていました。親もいつからあるのか覚えていないようです。だいぶ前のものかもしれませんが、ほぼ未使用なので状態はよいです。革の匂いがするので、少し外に置いて頂くとよいかと思います。
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