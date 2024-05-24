新品未使用　NY ヤンキース　キャップ　MoMA エディション　ブラック

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新品未使用、未開封になります。オンラインショップ購入(現在品切れ)です。他サイトでも出品しているので、購入前に在庫確認お願いします1930年代からベースボールキャップを製造し続けているNewEraCapCompany（ニューエラ・キャップ・カンパニー）とMoMAのコラボレーションで誕生したNewYorkYankeesキャップ。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNewEraロゴがあしらわれています。6枚パネルから構成される9TWENTYは、アジャスター仕様でサイズ調整が可能なデザイン。浅めのクラウン、芯の無いフロントパネルが特徴で、柔らかなフィット感のカジュアルタイプのベースボールキャップです。リアには、共生地のアジャスターベルトを採用しています。NewEraのニューヨークヤンキースキャップは2017年10月1日から2018年1月28日まで開催されたニューヨーク近代美術館の展覧会「Items:IsFashionModern?」で展示されました。NEWERA（R)9TWENTY（TM）クロスストラップ※NewEraステッカーは、キャップのつば部分に貼られています。素材コットン100％サイズcm：ワンサイズ 頭廻り約51～63.5（アジャスター付）、高さ11、つば7、約80g