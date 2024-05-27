✨新品未使用✨【MICHEAL KORS】新作 二つ折り財布 ブルー MK

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✨新品未使用✨【MICHEALKORS】新作二つ折り財布ブルーMK☆★2023春夏新作★☆【2023SS】マイケルコースMICHAELKORSの財布（二つ折り財布）です。MKシグネチャーに斜めストライプのレザーラインがクールでスタイリッシュな二つ折り財布です(*^^*)バッグやポケットに入れてもかさ張らないサイズのミニ財布です♪コンパクトなサイズながらも、お札・小銭・カード類の収納力もバッチリです◎自分用はもちろん、プレゼントにもオススメです★----------------------------【商品情報】◆商品名COOPERBLLFLDWCOINPKT◆ブランド：MICHEALKORS◆カラー：デニムDENIM/ブルー/シグネチャー◆素材：PVCコーティングキャンバス×レザー◆品番：36R3LCOF3U◆仕様小銭入れ×1、札入れ×2カード入れ×4、ポケット×1◆サイズ縦：約9.5cm横：約11cmマチ：約2cm※素人寸法ですので多少の誤差はご要衝ください◆定価：44,000円◆購入場所：マイケルコース正規店※100%正規品となりますのでご安心ください----------------------------【商品状態】・新品未使用✨・タグ付き----------------------------※らくらくメルカリ便にて発送予定簡易梱包となりますが、出来る限り丁寧にお包みしてお送りします★マイケルコースクーパービルフォールドウィズコインポケットスモールコインケース小銭入れ財布ミニ財布二つ折り財布カードケースブルーグレー青色灰色レアカラフルカラーブロックメンズレディースユニセックス金運アップお祝いプレゼント母の日父の日新調開運金運一粒万倍日カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···二つ折り素材···フェイクレザー