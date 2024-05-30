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WTAPS COLLEGE / SS / COTTON BEIGE M
商品番号 U56118660487
商品名

WTAPS COLLEGE / SS / COTTON BEIGE M
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

hoodsで購入しました。※他でも出品しておりますので、なくなり次第削除いたします。ご了承ください。231ATDT-STM06SCOLLEGE/SS/COTTONカレッジフォントのWTAPSを前面にジェルプリントしたミニマルなスクリーンプリントTシャツ。米国産コットンを原材料に使用したドライな風合いの丸胴ボディ（日本製）を採用。右前裾の織りネーム＋ピスネームはボディと同色に。5色展開。COLOR:BEIGESIZE:MEDIUMFABRIC:COTTON100%#descendant#WTAPS#ディセンダント#neighborhood#visvim#brochure#ah.h#supreme#stussy#NAUTICA#AH.H#ENNOY#comoli#コモリ#daiwa#NIKE#vans#ダブルタップス#ネイバーフッド
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