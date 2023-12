LOOPWHEELER × BEAMS PLUS NEW ERA 新品

LOOPWHEELER×BEAMSPLUSNEWERAループウィラー×ビームスプラス別注9FIFTYコラボ即購入可能カラー:ネイビーサイズ:フリーサイズ状態:新品未使用白タグ【商品説明】着心地のよい吊り編みを生み出すループウィラーの生地を使用した、初となるベースボールキャップが登場。それは、老舗キャップブランドのニューエラとのコラボレーションによって実現した。今作の為に特別に製作したカラーであるニューヨーク・ヤンキースカラーのネイビーと、ループウィラー定番のグレーの2色がラインナップ。また、後頭部には\"ループウィラー\"のピスネームが施されたコラボレーションならではのスペシャルな仕上がりとなっている。カラー···ネイビー



