ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
HTC（HollywoodTradingCompany）のスタッズベルトです。サイズは36です。二年位前に、一目惚れして。その後、ヤフオクで、二万五千円位で買いました。買った直後は、二、三回使用したのですが。それで満足してしまって、その以降は使ってませんでした。しかし、中古の中古になりますし、元からビンテージ加工された商品なので、ある程度のキズ、汚れ等につきましては、ご理解のある方のみ、お買い求め下さい。よろしくお願いします。私は、見ての通りメルカリ初心者なので。ご希望に添えない、至らない点も多々あるとは思いますが。その点、ご理解いただける方に買っていただけると嬉しいです。クレームは甘んじて受けますが、返品、返金、キャンセルは出来ませんので、ご容赦下さい。
http://narcologia.ru/goods/stepchild185752.html
http://narcologia.ru/goods/pompous473723.html
http://narcologia.ru/goods/seamless614429.html
HTC(Hollywood trading Company) Overlay Peanut Belt(オーバーレイ ...
HTC Surf&Tailor MOAT別注スタッズベルト
HTC 〔ｴｲﾁﾃｨｰｼｰ〕 ベルト QUADROPHENIA BELT-PANTY
正規取扱HTC(Hollywood Trading Company) ST125 Turquoise Flower Belt(ターコイズフラワーベルト) ブラック
HTC Belt Flower #1 TQS N / Lt Brown-PANTY
HTC エイチティーシー ウエスタンバックル スタッズ ナロー レザーベルト EMB17 WESTERN FL TQ
HTCベルト ダークブラウン エンボスレザー エンドオンリー フラワースタッズ ベルト ターコイズ HTC EMB12 Belt End Only #Flower TQ1.25 - ウルフローブ/WOLFROBE online store
【即日出荷対応】HTC エイチティーシー END ONLY 1.75”カウレザー スタッズベルト MADE IN USA【キャンペーン対象外】【T】
HTC Belt delivery!! ｜ STANDARD CALIFORNIA[スタンダード ...
HTC ベルト-
■35%OFF■HTC SUNSET Belt Narrow Pyramid Studs N / Black-PANTY
HTCベルト #N-STYLE（エイチティーシーベルト#エヌスタイル ...
正規取扱HTC SN-32-TQ Turquoise Narrow Studs Belt(ターコイズナロー ...
http://narcologia.ru/goods/stepchild185752.html
http://narcologia.ru/goods/pompous473723.html
http://narcologia.ru/goods/seamless614429.html
HTC(Hollywood trading Company) Overlay Peanut Belt(オーバーレイ ...
HTC Surf&Tailor MOAT別注スタッズベルト
HTC 〔ｴｲﾁﾃｨｰｼｰ〕 ベルト QUADROPHENIA BELT-PANTY
正規取扱HTC(Hollywood Trading Company) ST125 Turquoise Flower Belt(ターコイズフラワーベルト) ブラック
HTC Belt Flower #1 TQS N / Lt Brown-PANTY
HTC エイチティーシー ウエスタンバックル スタッズ ナロー レザーベルト EMB17 WESTERN FL TQ
HTCベルト ダークブラウン エンボスレザー エンドオンリー フラワースタッズ ベルト ターコイズ HTC EMB12 Belt End Only #Flower TQ1.25 - ウルフローブ/WOLFROBE online store
【即日出荷対応】HTC エイチティーシー END ONLY 1.75”カウレザー スタッズベルト MADE IN USA【キャンペーン対象外】【T】
HTC Belt delivery!! ｜ STANDARD CALIFORNIA[スタンダード ...
HTC ベルト-
■35%OFF■HTC SUNSET Belt Narrow Pyramid Studs N / Black-PANTY
HTCベルト #N-STYLE（エイチティーシーベルト#エヌスタイル ...
正規取扱HTC SN-32-TQ Turquoise Narrow Studs Belt(ターコイズナロー ...