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HTC（HollywoodTradingCompany）のスタッズベルトです。サイズは36です。二年位前に、一目惚れして。その後、ヤフオクで、二万五千円位で買いました。買った直後は、二、三回使用したのですが。それで満足してしまって、その以降は使ってませんでした。しかし、中古の中古になりますし、元からビンテージ加工された商品なので、ある程度のキズ、汚れ等につきましては、ご理解のある方のみ、お買い求め下さい。よろしくお願いします。私は、見ての通りメルカリ初心者なので。ご希望に添えない、至らない点も多々あるとは思いますが。その点、ご理解いただける方に買っていただけると嬉しいです。クレームは甘んじて受けますが、返品、返金、キャンセルは出来ませんので、ご容赦下さい。