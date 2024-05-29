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ボッテガ ヴェネタ 　ベルト　YELLOW　　90or95cm
商品番号 Q87295254649
商品名

ボッテガ ヴェネタ 　ベルト　YELLOW　　90or95cm
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 16,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨーロッパで買い付けてきました＾＾バックルがオシャレなイエローベルトです！プレゼントにも最適♪ボッテガヴェネタのイエロー織りベルト。ブランドのシグネチャーである「Intreccio」織りでエンボス加工されたクラフトラバーを備えたこのアイテムは、三角形のマットバックルクロージャーを備えています。Tベルト691232V1S207230YellowLeather参考定価￥5500090or95素材...本革278849280044
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