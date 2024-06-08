ビアベリー ハッチバック　プエブロ プルーニャ

【斬新なギミックを秘めたシンプルなデザイン性】ビアベリーの刻印されたホックがアクセントのフロント部分。一般的なお財布にはない遊び心と独創的なギミックを内に隠しているからこそ、外側は飽きを感じさせないシンプルデザイン。【アイテムの最重要ポイント”紙幣マジック”】ホックを開いて大きく広がるコインポケットの手前からお札を取り出して頂けます。二つ折りの状態で出てくると思いきや、折り目のない一枚の状態で！？お札を出してお釣りをもらった際もスムーズです。【大容量で視認性の高いコインポケット】コインポケットはマチがアコーディオン状に大きく開きます。しっかり入って見やすく使い勝手の良いポケットです。使うほどに手に馴染んでくるので最初の革の厚みも徐々に薄くなっていきます。【おじさんの刻印の入ったカードポケット】コインポケットの後ろを開くとカードポケットが登場します。幅広のポケットは最大12枚収納可能です。頻度の高いカードは表にしておくと取り出しもスムーズ。型抜きされた窓が取り出しをサポートします。【紙幣マジックの種明かし】カードポケットの後ろに紙幣を収納していただけます。仕切りがありコインポケット側は”例の入口”に繋がっています。仕切りの反対側はレシートの保管に便利です。外寸縦：約8.5cm横：約約9.5cm（ケース本体10.5cm）厚さ：約3.0cm機能コインポケットX1（推奨枚数15枚程度）紙幣ポケットx2（推奨枚数10枚程度）カードポケットx2（最大枚数12枚程度）素材表面：牛革重さ100g素材名と革の特徴イタリア製ベジタブルタンニン鞣し（牛革）植物性のタンニンのみを使用し手間隙かけて作られた革。特徴として、使い込むほど深みのある色に変化していくのが魅力です。プエブロレザー革の表面をヤスリがけ行うことにより、最初は和紙のような雰囲気ですが使い込む程に艶と深みが増していきます。財布形...二つ折り



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