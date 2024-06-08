【高級感溢れるネクタイ✨極美品✨】VERSACE ネイビー 蜂 ストライプ

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✨VERSACEの最高級シルク100%のネクタイです✨シルクの光沢感と繊細な織りの感触を楽しめます。好きな方には鉄板のデザインです！！！普段のお仕事や結婚式、プレゼント等で使っていただけるハイブランドネクタイになりますので是非手に取って見てください！⚠︎⚠︎⚠︎一点物で限りがございますので早い者勝ちです٩(。•ω•。)﻿وご不明な点がございましたらコメントよろしくお願いします！●すぐに使っていただくために1本1本丁寧に梱包しアイロン掛けしておりますのでご安心ください٩(•ㅂ•)۶‼️❀ブランド：VERSACE❀大剣幅：約10cm❀素材：シルク(絹)100%‼️●状態：SA【S】 新品タグ付・新品/未使用品タグ付き・未使用品【SA】 新品同様/数回使用程度のお品【SB】 美品/使用感は少しあるが新品同様に近い【A】 一般的な使用品/使用感があり、程度が良好のお品【B】 僅かに難あり/僅かに傷・汚れなどがあるお品【C】 難あり/難あり品、及び目立つような使用感（傷・汚れなど）があるお品●他にもシーンに応じた色々なネクタイを販売してます✩.*˚是非他のネクタイもご覧下さい！！―――――――――#ぴすのネクタイshop―――――――――※全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください‼️フォローして頂くと⤵︎⤵︎●2000円以上のご購入〜、100円割引●3000円以上のご購入〜、200円割引ご購入前にフォローしていただきコメントを頂ければ幸いです。商品のおまとめお買い上げも大歓迎中です‼️●配送●簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。OPP袋に入れて封筒での発送になりますのでご安心ください！●当ショップでは、GUCCI・LOEWE・PaulSmith・dunhill・burberry・ChristianDior・GIVENCHY・CELINE・Burberry・VivienneWestwood・Zegna・CHANEL・HERMES・LOUISVUITTONなど販売中‼️