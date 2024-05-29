コーチ COACH 小物 メンズ ベルト レザー 黒 ブラック

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COACHベルトメンズ数年前の頂きもので新品未使用品ですが、経年劣化によるしわや汚れございます。そのため目立った傷や汚れなしを選択しております。ご了承頂ける方に使って頂けると幸いです。多少の折りたたんで丸めて発送予定です。その際のしわ等などはご容赦頂ける方のみご購入お願いいたします。箱はございません。公式より■本体全長：約127cm(金具含む）金具：W約8.5cm×H5cmベルト幅：3.5cmベルト穴間隔：2.5cmホール数：5cm重さ：230g※お写真は実物に近いお色で撮影しておりますが、お使いの端末や光の加減によって多少の差異はございます。※汚れや破れ強い使用感など、気になる箇所があった場合は写真やコメントに記載しておりますが、素人検品ですので写真での最終確認と中古品のご理解ある方のみご購入お願いいたします。カラー···ブラック