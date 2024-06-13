新品♦タグ付き モーブス,アンス,ワラビー,モカシン,ネイビー,27～27.5

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未使用モーブスアンスワラビーモカシン本革ネイビーEU44(27～27.5)チャッカレザースニーカー本革@定価12,650円#こたつみかんメンズカジュアルお値下げ不可で(__)【サイズ】EU44(27～27.5)【カラー】ネイビー【状態】新品未使用,タグ付き希少な、デッドストック全体にスレがあります,ソールの横など多いです(画像にて、ご確認下さい)【素材】アッパー,本革,スウェード【付属品】なし【程よいボリュームのワラビーモデル！】ワラビータイプのモノクロシューズの登場です！程よいボリュームのシンプルなアッパーに、質感の良い素材が足馴染も良好です。ソールに至るまでワンカラーのデザインはスマートな着こなしを感じさせてくれます。ハトメの配色や履き口を覆うスウェードのカッティングなど細部までこだわりが詰まったアイテムです。上品な大人の一足でリラックスシーンをお楽しみください。【取り扱い品】ティンバーランドスケッチャーズミズノアグジョルジオマッソーニモーブスゼハムーンスターマッドフット新品未使用デッドストックスニーカーブーツビジネスシューズドライビングシューズミドルブーツショートブーツウォーキングシューズ幅広ミドルブーツマッドフートショートブーツサンダルクラークスmobusMobusTimberlandキャンバスチャッカミドルカット天然皮革本革スニーカーブーツヌバックレアコンネイビーブラック黒系モーブススニーカーデッキシューズモーブスバックカバンモーブスロゴ入りゼハ日本製ZETT生産限定品プレミア格安原宿古着ドイツ#27cm#27.5cm#28cmリゲッタカヌーブーツスリッポンファブリック正規品新品未使用#レザースニーカー#レザー#本革レザースニーカー