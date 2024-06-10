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コアエナジー 野球ベルト ジュニア用 CG0307-BK-JR
商品番号 R14493655314
商品名

コアエナジー 野球ベルト ジュニア用 CG0307-BK-JR
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 2,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コアエナジー野球ベルトジュニア用CG0307-BK-JR新品未使用col：ブラックメーカー　コアエナジー　ジュニア用商品　　　サポート機能ベルトカラー　　本体：ブラック　サイズ　　長さ：85cm（バックル含まず）詳細　　　材質　本体：ナイロン76％，ポリウレタン24％　　　　　革部分：合成皮革　バックル部分：鉄　　　　　・体幹『コア』へアプローチし，本来のパフォーマンスを引き出す。プロ野球の第一線で活躍する選手も愛用する究極の野球専用ベルト『コアエナジー3』特徴1，インナーマッスルをサポートし，本来のポティンシャルをはっきする。特徴2，体に密着するようにフィットし，体幹・骨盤を安定値下げ不可
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コアエナジー 野球ベルト ジュニア用
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コアエナジー　ジュニア用ベルト　CG0307-BK-JR
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