OFF-WHITE FUTURA 2019 Tシャツ

オフホワイトのフューチュラTEEです。使用感、汚れあります。平置き採寸脇下身幅 約66cm着丈 約70cm肩幅 約56cm袖丈 約23cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック



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