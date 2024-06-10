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OFF-WHITE FUTURA 2019 Tシャツ
商品番号 F13599320931
商品名

OFF-WHITE FUTURA 2019 Tシャツ
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オフホワイトのフューチュラTEEです。使用感、汚れあります。平置き採寸脇下身幅　約66cm着丈　約70cm肩幅　約56cm袖丈　約23cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック
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