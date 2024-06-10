OFF-WHITE FUTURA 2019 Tシャツ

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商品詳細
オフホワイトのフューチュラTEEです。使用感、汚れあります。平置き採寸脇下身幅 約66cm着丈 約70cm肩幅 約56cm袖丈 約23cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック
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