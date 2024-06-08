【VANSON祭り】VANSON トムとジェリー コラボ 半袖Tシャツ 刺繍

#古着屋ごったい一覧はこちら⭐️数ある商品の中から閲覧いただきありがとございます(｀・ω・´)ゞ⭐️即購入・複数購入大歓迎・全品送料無料(≧▽≦)⭐️詳しくはプロフィールをご確認ください。⭐️この機会にぜひいかがでしょうか？⭐️シンプルなデザインが使い勝手の良い一着です。 商品名□VANSONトムとジェリーコラボ半袖Tシャツ□カラー：ＢＬＡＣＫ□サイズ：ＸＸＬ着丈：６９ｃｍ身幅：５５ｃｍ肩幅：５２ｃｍ袖丈：２４ｃｍ※素人採寸のため、誤差はご了承願います。状態：素人の自宅保管ですので、畳ジワなどご理解いただける方よろしくお願い致します。□当方はたばこは吸っていないです。 □梱包について小さく折り畳んで梱包、発送いたします。折り畳む際に発生する折りシワは御了承ください。#新品未使用#完売品#VANSON#バンソン#スカル刺繍#スカジャン#刺繍#ストリート#カジュアル#ワッペン#リバーシブル#ライダー#バイカー#ミリタリージャケット#フライトジャケット#ロックファッション#アメカジ#牛革#古着屋ごったい管理番号：１３９



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